Bannari Amman Spinning Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Bannari Amman Spinning Mills hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,13 Prozent auf 2,21 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,76 INR gegenüber 1,06 INR im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bannari Amman Spinning Mills mit einem Umsatz von insgesamt 8,70 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -1,17 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at