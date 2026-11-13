Bannari Amman Spinning Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bannari Amman Spinning Mills lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bannari Amman Spinning Mills 0,690 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Bannari Amman Spinning Mills 2,64 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at