Bannari Amman Spinning Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bannari Amman Spinning Mills hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bannari Amman Spinning Mills ein EPS von 0,150 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at