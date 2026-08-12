Bannari Amman Spinning Mills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bannari Amman Spinning Mills hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 INR, nach 0,630 INR im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 2,17 Milliarden INR, gegenüber 2,17 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at