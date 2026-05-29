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29.05.2026 06:31:29
Bannari Amman Sugars hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bannari Amman Sugars hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 28,04 INR je Aktie in den Büchern standen.
Bannari Amman Sugars hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 117,96 INR gegenüber 83,47 INR je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 19,17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Bannari Amman Sugars 17,92 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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