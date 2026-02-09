Bannari Amman Sugars legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bannari Amman Sugars hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 38,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bannari Amman Sugars 6,44 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at