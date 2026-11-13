Bannari Amman Sugars präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bannari Amman Sugars hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,68 INR, nach 34,05 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 3,40 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 40,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bannari Amman Sugars 5,72 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at