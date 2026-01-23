Banner gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Banner hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Banner noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent auf 222,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,64 USD. Im Vorjahr hatte Banner 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 878,66 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Banner 834,99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at