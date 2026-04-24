Banner informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banner hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Banner 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 215,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Banner einen Umsatz von 212,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at