Banner stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banner hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Banner im vergangenen Quartal 228,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banner 226,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at