Banner: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Banner hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Banner hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,31 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Banner im vergangenen Quartal 220,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banner 217,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at