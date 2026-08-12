BANNERS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BANNERS hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,91 JPY erwirtschaftet worden.

BANNERS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at