Bannu Woollen präsentierte Quartalsergebnisse

Bannu Woollen hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,34 PKR. Im Vorjahresviertel waren 13,60 PKR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,20 Prozent auf 994,3 Millionen PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 525,5 Millionen PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at