Bannu Woollen: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bannu Woollen hat sich am 24.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 22,62 PKR. Im Vorjahresquartal waren -19,500 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bannu Woollen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,3 Millionen PKR. Im Vorjahresviertel waren 26,0 Millionen PKR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,700 PKR. Im Vorjahr hatten -10,350 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bannu Woollen im vergangenen Geschäftsjahr 1,29 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bannu Woollen 968,56 Millionen PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at