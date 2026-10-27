27.10.2026 06:31:29

Bannu Woollen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bannu Woollen lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Bannu Woollen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,55 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 PKR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,97 Prozent auf 103,7 Millionen PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 235,5 Millionen PKR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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