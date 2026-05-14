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14.05.2026 06:31:29
Banpu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Banpu ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banpu die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 THB. Im Vorjahresviertel hatte Banpu -0,050 THB je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 42,35 Milliarden THB, gegenüber 43,58 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,83 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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