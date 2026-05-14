Banpu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Banpu hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Banpu im vergangenen Quartal 42,35 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banpu 43,58 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at