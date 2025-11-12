Banpu öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Banpu präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banpu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

