Banpu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Banpu hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Banpu 1,14 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,22 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at