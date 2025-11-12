Banpu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banpu hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,10 THB. Im letzten Jahr hatte Banpu einen Gewinn von -0,080 THB je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banpu in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 43,88 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 46,60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at