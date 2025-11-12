Banpu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banpu hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,10 THB gegenüber -0,080 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,84 Prozent auf 43,88 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,60 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at