Banpu: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Banpu hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,080 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 43,88 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,60 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

