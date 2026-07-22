|
22.07.2026 06:31:29
Banque Saudi Fransi Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Banque Saudi Fransi Bearer hat am 20.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,59 SAR gegenüber 0,520 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Banque Saudi Fransi Bearer 4,58 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,96 Milliarden SAR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!