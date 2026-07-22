Banque Saudi Fransi Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Banque Saudi Fransi Bearer hat am 20.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,59 SAR gegenüber 0,520 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Banque Saudi Fransi Bearer 4,58 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,96 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at