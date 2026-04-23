Banque Saudi Fransi Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banque Saudi Fransi Bearer gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,52 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,500 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,43 Milliarden SAR, gegenüber 4,88 Milliarden SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at