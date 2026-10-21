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21.10.2026 06:31:29
Banque Saudi Fransi Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Banque Saudi Fransi Bearer präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Banque Saudi Fransi Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 SAR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 4,66 Milliarden SAR, gegenüber 5,15 Milliarden SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,55 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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