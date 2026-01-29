Banque Saudi Fransi Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banque Saudi Fransi Bearer hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 SAR, nach 0,410 SAR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 4,50 Milliarden SAR – das entspricht einem Abschlag von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,86 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,464 SAR je Aktie sowie einen Umsatz 2,66 Milliarden SAR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,97 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 1,72 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 18,82 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 17,56 Milliarden SAR.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,01 SAR und einen Umsatz von 10,57 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at