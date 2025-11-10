Bansal Roofing Products: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bansal Roofing Products äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 INR, nach 0,390 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 340,9 Millionen INR gegenüber 166,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

