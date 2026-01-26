Bansal Roofing Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bansal Roofing Products hat am 24.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,71 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 386,8 Millionen INR gegenüber 264,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at