Bansal Roofing Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bansal Roofing Products hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 2,65 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bansal Roofing Products noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 453,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,00 INR. Im letzten Jahr hatte Bansal Roofing Products einen Gewinn von 4,20 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Bansal Roofing Products im vergangenen Geschäftsjahr 1,54 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bansal Roofing Products 963,44 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at