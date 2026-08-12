Bansal Roofing Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bansal Roofing Products äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bansal Roofing Products 1,53 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 458,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 362,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at