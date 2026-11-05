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05.11.2026 06:31:28
Bansal Roofing Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bansal Roofing Products präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,99 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bansal Roofing Products noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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