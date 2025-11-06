|
06.11.2025 06:31:29
Bansal Wire Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bansal Wire Industries lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 2,45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bansal Wire Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 2,85 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bansal Wire Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,55 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 8,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
