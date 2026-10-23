Bansal Wire Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bansal Wire Industries ließ sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bansal Wire Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bansal Wire Industries 0,490 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 13,08 Milliarden INR gegenüber 10,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at