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21.05.2026 06:31:29
Banswara Syntex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Banswara Syntex hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,36 INR gegenüber 1,71 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,66 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 9,11 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Banswara Syntex 6,47 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,56 Milliarden INR gegenüber 12,67 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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