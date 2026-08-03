Banswara Syntex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banswara Syntex lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte Banswara Syntex -0,400 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Banswara Syntex im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banswara Syntex 3,06 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at