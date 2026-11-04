Banswara Syntex zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banswara Syntex hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 2,26 INR gegenüber 2,07 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,55 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,45 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at