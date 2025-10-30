Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 312,1 Millionen TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,0 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at