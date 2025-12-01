Banxa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Banxa hat am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banxa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 123,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 88,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at