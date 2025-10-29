|
Banxa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Banxa hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 119,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 49,2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,140 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 390,38 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 285,22 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
