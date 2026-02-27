Banyan Aktie
WKN DE: A1CUUY / ISIN: US06682M5094
27.02.2026 12:53:17
Banyan Group H2 profit falls 7% despite 35% jump in revenue
The group has proposed a first and final one-tier tax-exempt cash dividend of S$0.0135 per ordinary share for FY2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Banyan Corp (Oregon)
|Keine Nachrichten verfügbar.