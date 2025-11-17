Banzai International A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Banzai International A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Banzai International A ein EPS von -48,730 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Banzai International A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 162,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at