Banzai International A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banzai International A hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -30,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,12 Prozent auf 2,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at