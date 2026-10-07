7GC Aktie
WKN DE: A3E3RE / ISIN: US06682J1007
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07.10.2026 18:18:23
Banzai International Sees Q3 Revenue About $4.7 Mln From $2.3 Mln
(RTTNews) - On Wednesday, Banzai International, Inc. (PARA), doing business as Parabolic, announced selected preliminary revenue for the third quarter ended September 30, 2026. The update provides an early view of the company's operational progress and business growth.
Parabolic expects third-quarter 2026 revenue of about $4.7 million, up 106 percent from $2.3 million in the second quarter and 65% from $2.8 million a year earlier, reflecting the benefits of the top-line expansion of the ConnectAndSell Platform.
On the Nasdaq, the shares were trading 7.92 percent down at $0.6196.
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