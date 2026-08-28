Baocheng Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Baocheng Investment veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Baocheng Investment ebenfalls 0,040 CNY je Aktie eingebüßt.

Baocheng Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at