Baoding Tianwei Baobian Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Baoding Tianwei Baobian Electric präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,80 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baoding Tianwei Baobian Electric einen Umsatz von 1,51 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at