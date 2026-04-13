13.04.2026 06:31:29

Baoding Tianwei Baobian Electric: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Baoding Tianwei Baobian Electric veröffentlichte am 11.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Milliarden CNY – ein Plus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Baoding Tianwei Baobian Electric 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,110 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Baoding Tianwei Baobian Electric ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Baoding Tianwei Baobian Electric mit einem Umsatz von insgesamt 5,69 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 20,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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