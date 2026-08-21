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21.08.2026 06:31:29
Baoding Tianwei Baobian Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Baoding Tianwei Baobian Electric hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Baoding Tianwei Baobian Electric 2,21 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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