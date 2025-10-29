Baoding Tianwei Baobian Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Baoding Tianwei Baobian Electric veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,51 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at