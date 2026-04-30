Baoji Titanium Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baoji Titanium Industry hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,20 Prozent auf 1,50 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at