16.01.2026 06:31:29
Baoji Titanium Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Baoji Titanium Industry hat am 15.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 52,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,870 CNY. Im letzten Jahr hatte Baoji Titanium Industry einen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Baoji Titanium Industry im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,17 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,61 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
